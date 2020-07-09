Papiss Cisse gol atınca Alanyaspor kaybetmiyor! 17 maç 41 puan... - Son Dakika

Papiss Cisse gol atınca Alanyaspor kaybetmiyor! 17 maç 41 puan...

Alanyaspor'un eski oyuncusu Vagner Love'ın 42 maçta 33 gollük performansını 55 karşılaşmada 38 kez fileleri havalandırarak geliştiren ve turuncu-yeşilli ekibin Süper Lig tarihindeki en golcü ismi unvanının sahibi olan Cisse, takımının 31.

Alanyaspor'un eski oyuncusu Vagner Love'ın 42 maçta 33 gollük performansını 55 karşılaşmada 38 kez fileleri havalandırarak geliştiren ve turuncu-yeşilli ekibin Süper Lig tarihindeki en golcü ismi unvanının sahibi olan Cisse, takımının 31. haftada Galatasaray'ı 4-1 yendiği müsabakada iki kez ağları sarsarak bu sezonki gol sayısını 22'ye yükseltti.

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Galatasaray galibiyetinde büyük katkısı olan turuncu-yeşillilerin en skorer oyuncusu, böylece ligde 21 golü bulunan Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u geçti.


Bu sezon şu ana kadar 29 lig maçında 2 bin 468 dakika forma giyen Cisse, bitime 3 hafta kala gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.


Takımı, gol attığı karşılaşmalarda yenilmedi


Ligde 31 hafta sonunda 51 puanı bulunan Aytemiz Alanyaspor, Senegalli futbolcunun gol attığı 17 maçta yenilgi yaşamadı.


Turuncu-yeşilli ekip, Cisse'nin gol attığı karşılaşmaların 12'sini kazandı, 5'inden beraberlikle ayrılarak 41 puan elde etti.


Papiss Cisse, bu sezon forma giydiği lig maçlarının 5'inde 2, 12'sinde ise 1 gol kaydetti.


Ligde 2019-2020 sezonuna golle başlayan Cisse, ilk hafta dış sahada Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendikleri maçta takımına galibiyeti getiren gole imza atan isimdi.


İkinci haftada Kasımpaşa (4-1) ve 3. haftada deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor (2-3) ile yapılan maçlarda birer golle ağları sarmasaya devam eden 35 yaşındaki forvet, 4. haftada Fenerbahçe'ye (3-1) 2 gol attı.


Demir Grup Sivasspor'la 6. haftada oynadıkları ve 1-1 biten maçta takımına beraberliği getiren golü kazandıran Cisse, 8. haftada Çaykur Rizespor'a (5-2) 2 gol, bir sonraki hafta dış sahada Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelede takımının tek golünü kaydetti.


Golcü futbolcu, ligin 16. haftasında takımının deplasmanda 5-1 kazandığı Yukatel Denizlispor maçında 1, 17. haftada 2-1 galip geldikleri İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında 2 gol attı. Senegalli forvet, 18. haftada Hes Kablo Kayserispor'a (5-1), 19. haftada Kasımpaşa'ya (1-2), 20. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'a (2-1) ve 21. haftada Fenerbahçe'ye (1-1) birer gol attı.


Ligde 6 haftalık suskunluğunu 28. haftadaki Trabzonspor (2-2) karşılaşmasında bozan Cisse, bu maçta bir gol, daha sonra sırasıyla Göztepe'ye (3-3) 2, MKE Ankaragücü'ne (1-4) 1, Galatasaray'a (4-1) 2 gol kaydetti.


Öte yandan Cisse, 18 Haziran'da Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 3 gol atarak, kulüp tarihinde ilk kez finale çıkan takımının 4-0'lık galibiyetine "hat-trick" yaparak önemli katkı sağladı.


Aytemiz Alanyaspor, Papiss Cisse, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:10 

Son Dakika Spor Papiss Cisse gol atınca Alanyaspor kaybetmiyor! 17 maç 41 puan... - Son Dakika Spor
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