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Papiss Cisse ligin kaderini belirliyor! Bedava...

48 dakika önce

Süper Lig'de ilk 8 hafta itibariyle topladığı 17 puanla zirvede yer alan Aytemiz Alanyaspor'u Papiss Cisse sırtlıyor.

Papiss Cisse ligin kaderini belirliyor! Bedava..., System.String[]

Süper Lig'de ilk 8 hafta itibariyle topladığı 17 puanla zirvede yer alan Aytemiz Alanyaspor'u Papiss Cisse sırtlıyor.


Geçtiğimiz sezonu 16 golle tamamlayan 34 yaşındaki deneyimli golcü, bu sezon ise 8 haftada 8 gole ulaştı. Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon evinde oynadığı tüm maçlarda gol atan Papiss Cisse, bu müsabakaların hepsinde galibiyet sevinci yaşadı.


Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon attığı 18 golün 8'inde imzası bulunan Senegalli forvet, gol krallığı yarışında 7 golü bulunan Adis Jahovic'in önünde zirvede yer alıyor.


PARAYI DEĞİL FUTBOLU SEÇTİ


Aytemiz Alanyaspor'un Çin ekibi Shandong Luneng'den bedelsiz olarak 2 yıllığına kadrosuna kattığı Papiss Cisse, Türkiye'ye gelirken büyük bir maddi fedakarlık yapmıştı.


Senegalli forvet, Diego Tardelli ile Graziano Pelle gibi forvet oyuncularının arasında şansı bulamamaya başlaması sebebiyle Çin'de kazandığı 6 milyon avroluk yıllık ücretten vazgeçmişti. Futbol kariyerinin son döneminde sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Cisse, tercihini Aytemiz Alanyaspor'dan yana kullanmıştı.


Aytemiz Alanyaspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Papiss Cisse, Akdeniz ekibinden bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon avro kazanıyor.


Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, hafta sonu oynayacakları Gaziantep maçı öncesi konuştu...


Çin Halk Cumhuriyeti, Aytemiz Alanyaspor, Papiss Cisse, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:14 
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