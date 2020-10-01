Fenerbahçe'nin yeni transferi Senegalli forvet Papiss Cisse, sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Senegalli golcü Papiss Cisse, sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan 35 yaşındaki futbolcunun; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Cisse'nin sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:23 - Kaynak: İHA
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