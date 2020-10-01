Fenerbahçe'nin yeni transferi Senegalli forvet Papiss Cisse, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Senegalli golcü Papiss Cisse, sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan 35 yaşındaki futbolcunun; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Cisse'nin sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL