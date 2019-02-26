Son Dakika Haberleri: Papua Yeni Gine, 160 Kişinin Öldüğü Deprem Kurbanlarını Andı

Papua Yeni Gine, 160 Kişinin Öldüğü Deprem Kurbanlarını Andı

27 dakika önce

Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde meydana gelen ve en az 160 kişinin ölümüne yol açan depremin kurbanları birinci yıl dönümünde anıldı.

Papua Yeni Gine, 160 Kişinin Öldüğü Deprem Kurbanlarını Andı, System.String[]
Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde meydana gelen ve en az 160 kişinin ölümüne yol açan depremin kurbanları birinci yıl dönümünde anıldı.

Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine'de 26 Şubat 2018'de sabah saatlerinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki yıkıcı depremin kurbanları birinci yıl dönümünde anıldı. Yaşanan heyelanlar ve binaların yıkılmasıyla ölü sayısının 160'ı bulduğu Papua Yeni Gine'de depremden yarım milyondan fazla insan etkilenmişti.

20 binden fazla kişi evsiz kaldı

Papua Yeni Gine'nin en güçlü ve yıkıcı depremi olarak belirtilen depremde 20 binden fazla kişi evsiz kalmıştı. Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala yaraların sarılmaya çalışıldığı Papua Yeni Gine'de hasar gören alt yapının insanların yaşamını etkilediği belirtildi.

BM Yerli Koordinatörü Gianluca Rampolla, depremin birçok insanın hayatını değiştirdiğini ifade ederek, "Depremden etkilenen 200 binden fazla insanın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalıştık" ifadelerini kullandı. - PORT MORESBY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:15 Kaynak: İHA

Pasifik Okyanusu, Papua Yeni Gine, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsel İlişki Vaadiyle Şoförleri Soyan Kadınları Mahalleden Kovan Şahıs, Çıkan Kavgada Katil Oldu Husumetlisini Sokak Ortasında Öldürdü, Saklandığı Kümeste Yakalandı

Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets, 9 Büyüklüğünde Deprem Olacağını İddia Etti Trans Bireyle Fuhuş Pazarlığında Cinayette 'Haksız Tahrik' İndirimi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 16:42:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Papua Yeni Gine, 160 Kişinin Öldüğü Deprem Kurbanlarını Andı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]