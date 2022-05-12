Papua Yeni Gine Başbakan Yardımcısı Basil, trafik kazasında yaşamını yitirdi - Son Dakika

Papua Yeni Gine Başbakan Yardımcısı Sam Basil'in trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.
The Guardian'daki habere göre, emniyet yetkilisi David Manning, Başbakan Yardımcısı Basil ve 3 kişinin, Morobe eyaletinin Wau-Bulolo bölgesinde meydana gelen trafik kazasından sonra hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Basil'in hastanede yaşamını yitirdiğini aktaran Manning, yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğünü söyledi.
Manning, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: AA
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