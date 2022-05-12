Papua Yeni Gine Başbakan Yardımcısı Basil, trafik kazasında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Papua Yeni Gine Başbakan Yardımcısı Basil, trafik kazasında yaşamını yitirdi

12.05.2022 12:55
Papua Yeni Gine Başbakan Yardımcısı Basil, trafik kazasında yaşamını yitirdi

Papua Yeni Gine Başbakan Yardımcısı Sam Basil'in trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Papua Yeni Gine Başbakan Yardımcısı Sam Basil'in trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.

The Guardian'daki habere göre, emniyet yetkilisi David Manning, Başbakan Yardımcısı Basil ve 3 kişinin, Morobe eyaletinin Wau-Bulolo bölgesinde meydana gelen trafik kazasından sonra hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Basil'in hastanede yaşamını yitirdiğini aktaran Manning, yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Manning, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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