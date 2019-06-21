Son Dakika Haberleri: Papua Yeni Gine'de 5,3 büyüklüğünde deprem
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Papua Yeni Gine'de 5,3 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Papua Yeni Gine'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Papua Yeni Gine'de 5,3 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Papua Yeni Gine'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kandrian bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 51,7 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:22 Kaynak: AA
Merkez, Amerika Birleşik Devletleri, Papua Yeni Gine, Güncel
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