Papua Yeni Gine'de 6.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Dünya Papua Yeni Gine'de 6.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Dünya

Papua Yeni Gine'de 6.2 büyüklüğünde deprem

7 saat önce

Papua Yeni Gine'de Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Papua Yeni Gine'de 6.2 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Papua Yeni Gine'de Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde can kaybı olmadığı belirtildi.

Deprem, Papua Yeni Gine'nin ülkenin batısında, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan Yeni Britanya Adası'nın güneyinde yerel saatle 16.00'da meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu. Yetkililer, tsunami uyarısında bulunmazken; ilk belirlemelere göre, depremde can kaybı yaşanmadığı bildirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:28 Kaynak: DHA
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