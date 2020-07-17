Papua Yeni Gine'de 6.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Papua Yeni Gine'de 6.9 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'nin doğusunda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Papua Yeni Gine'nin doğusunda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Papua Yeni Gine'nin doğusunda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Wau bölgesi olan depremin 85 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.


ABD Tsunami Uyarı Merkezi deprem sonucu dev dalgaların oluşabileceği yönünde bir uyarı yayınladı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi de Papua Yeni Gine'nin kıyı kesimleri için tsunami uyarısı yaptı. Ancak bir saat sonra tsunami tehlikesinin geçtiği ifade edildi.


Öte yandan Papua Yeni Gine, depremlerin sıkça meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberinde yer alıyor. - PORT MORESBY

Amerika Birleşik Devletleri, Papua Yeni Gine, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:57 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Papua Yeni Gine'de 6.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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