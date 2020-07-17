Papua Yeni Gine'de, Richter ölçeğine göre 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı belirtilirken; ülkenin kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkenin doğu kıyılarına yakın noktadaki depremin yerin 85,5 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtilirken; doğu kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı.