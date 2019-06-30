Son Dakika Haberleri: Papua Yeni Gine'de volkan patlaması: 15 bin kişi evlerini terk etti
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Papua Yeni Gine'de volkan patlaması: 15 bin kişi evlerini terk etti

1 saat önce

Ülkenin kuzeydoğusundaki Yeni Britanya adasındaki Ulawun dağı çarşamba günü birden patlamış ve volkanik küller yerden 18 kilometre yukarıya ulaşmıştı. Cuma günü de yine yakın bir noktadaki Manam patlamış ve dağın eteklerinden lavlar akmıştı

Papua Yeni Gine'de volkan patlaması: 15 bin kişi evlerini terk etti, System.String[]
Papua Yeni Gine'de volkan patlamaları nedeniyle 15 bin köylü evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Yeni Britanya adasındaki Ulawun dağı çarşamba günü birden patlamış ve volkanik küller yerden 18 kilometre yukarıya ulaşmıştı. Cuma günü de yine yakın bir noktadaki Manam patlamış ve dağın eteklerinden lavlar akmıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:08 
Britanya, Papua Yeni Gine, Dünya
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