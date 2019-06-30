Papua Yeni Gine'de volkan patlaması: 15 bin kişi evlerini terk etti
1 saat önce
Ülkenin kuzeydoğusundaki Yeni Britanya adasındaki Ulawun dağı çarşamba günü birden patlamış ve volkanik küller yerden 18 kilometre yukarıya ulaşmıştı. Cuma günü de yine yakın bir noktadaki Manam patlamış ve dağın eteklerinden lavlar akmıştı
Papua Yeni Gine
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:08
'de volkan patlamaları nedeniyle 15 bin köylü evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Yeni Britanya
adasındaki Ulawun dağı çarşamba günü birden patlamış ve volkanik küller yerden 18 kilometre yukarıya ulaşmıştı. Cuma günü de yine yakın bir noktadaki Manam patlamış ve dağın eteklerinden lavlar akmıştı.
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