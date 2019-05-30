Papua Yeni Gine'de yeni Başbakan seçildi
57 dakika önce
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, eski Maliye Bakanı James Marape Başbakan seçildi.
Güney
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:21 Kaynak: AA
Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine
'de, eski Maliye
Bakanı James Marape Başbakan seçildi.
BBC'de yer alan habere göre, eski Başbakan Peter O'Neill istifasının ardından toplanan meclis, 48 yaşındaki eski Maliye Bakanı Marape'yi Başbakan seçti.
7 yıldır Başbakanlık
görevini sürdüren O'Neill, ülkede başlattığı büyük altyapı ve enerji projelerine son yıllarda muhalefetten ve kendi partisinden gelen tepkiler nedeniyle dün istifa etmişti.
O'Neill hükümeti bu yıl Fransız Total ve ABD
'li ExxonMobil gibi büyük enerji şirketleriyle yaptığı anlaşmalar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Aralarında Marape'nin de olduğu çok sayıda bakan ve milletvekili görevlerinden ayrılmıştı. Marape ve diğer siyasetçiler, O'Neill'i, ihaleleri şeffaf yürütmemek ve yerel halka yeterince fayda sağlamamakla suçluyordu.
Galatasaray, Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Caster Semenya CAS kararına itiraz etti: Bana zorla hap veremezler
Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu
Ataşehir Belediyesi'nde skandal görüntü! Başkan İlgezdi'nin korumaları işçilere saldırdı