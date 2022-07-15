4 Temmuz'da başlayan ve yaklaşık 3 hafta sürmesi beklenen seçimler için 10 bine yakın polis ve asker görevlendirildi.

Port Moresby Emniyet Müdürü Gideon Ikumu, yaptığı yazılı açıklamada, olayın meydana geldiği gün kalabalığın seçimlerin yapılmasına engel olmaya ve seçim merkezlerine zarar vermeye çalıştıklarına ilişkin ihbar aldıklarını ve bölgeye güvenlik güçleri sevk ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Papua Yeni Gine, Port Moresby, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Papua Yeni Gine'deki seçimlerde bir kadının polis tarafından vurulduğu ileri sürüldü - Son Dakika

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