Papua Yeni Gine'deki seçimlerde bir kadının polis tarafından vurulduğu ileri sürüldü - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'deki seçimlerde bir kadının polis tarafından vurulduğu ileri sürüldü

15.07.2022 09:57
Papua Yeni Gine'deki seçimlerde bir kadının polis tarafından vurulduğu ileri sürüldü

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, ulusal seçimlerde oy kullanan bir kadının, polisin ateş açması sonucu öldüğü öne sürüldü.

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, ulusal seçimlerde oy kullanan bir kadının, polisin ateş açması sonucu öldüğü öne sürüldü.

ABC'nin görgü tanıklarının ifadesine dayandırdığı haberde, oy kullanmak için seçim merkezine giden 22 yaşındaki Annaisha Max'in, 1 yaşındaki oğlunu kucağında tuttuğu sırada polis tarafından vurulduğu aktarıldı.

Olayın, 11 Temmuz'da ülkenin başkenti Port Moresby'de bir sandıkta meydana geldiği kaydedildi.

Seçimlerin ertelenmesinden dolayı oy kullanma merkezlerinde karşıt gruplar arasında arbedelerin yaşandığı Papua Yeni Gine'de, polisin sözlü uyarıda bulunmadan kadına ateş ettiği ileri sürüldü.

Port Moresby Emniyet Müdürü Gideon Ikumu, yaptığı yazılı açıklamada, olayın meydana geldiği gün kalabalığın seçimlerin yapılmasına engel olmaya ve seçim merkezlerine zarar vermeye çalıştıklarına ilişkin ihbar aldıklarını ve bölgeye güvenlik güçleri sevk ettiklerini belirtti.

Polisin taşlarla saldıran kalabalığa müdahalede bulunduğunu aktaran Ikumu, genç kadının ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Yetkililer, şu ana kadar seçimlerdeki şiddet olaylarında 16 kişinin öldüğünü bildirdi.

4 Temmuz'da başlayan ve yaklaşık 3 hafta sürmesi beklenen seçimler için 10 bine yakın polis ve asker görevlendirildi.

Papua Yeni Gine Avustralya'dan bağımsızlığını kazandığı 1975'ten bu yana seçimlerde şiddet olaylarına sahne oluyor.

Çok sayıda etnik grubun bulunduğu 9 milyon nüfuslu ülkede, 2017'deki seçimlerde yaşanan şiddet olaylarında 200'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

Papua Yeni Gine, Port Moresby, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papua Yeni Gine'deki seçimlerde bir kadının polis tarafından vurulduğu ileri sürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Papua Yeni Gine'deki seçimlerde bir kadının polis tarafından vurulduğu ileri sürüldü - Son Dakika
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