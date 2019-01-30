Papyonlu Kedi "Behlül" Dükkanın Maskotu Oldu

Edirneli esnaf Nasip Büke'nin soğuk bir kış gününde sokakta üşümesin diye dükkanına aldığı ve "Kedi Behlül" ismini verdiği kedi, dükkanın maskotu haline geldi.
Edirne'de bulunan iş hanında 19 yıldır bijuteri dükkanı işleten Büke (60), geçen yıl soğuktan donmak üzere bulduğu kediyi ısınması ve beslemek için dükkanına aldı. O günden sonra dükkandan ayrılmayan "Behlül", zaman içinde dükkanın maskotu oldu.
Sahibinin papyon taktığı ve müşterilerin ilgi odağı haline gelen kedi Behlül, iş hanındaki diğer esnafın da ilgisi odağı oldu.
"Behlül" ile aralarında güzel bir dostluk olduğunu belirten Büke, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 yaşındaki kedinin dükkanın vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Sabah
işe geldiğinde "Behlül"ün kendisini dükkanın kapısında beklediğini anlatan Büke, şunları kaydetti:
"Ben onu sahiplendim, o da beni sahiplendi. O soğuk günden beri hiç ayrılmıyoruz. Geçen sene şubat ayında soğuk bir günde pasajın kapısında gördüm ve ısınması için içeri alıp besledim. Ondan sonra o günden beri ayrılmaz oldu. Arkadaşım, elemanım gibi oldu. Behlül adını verdik. Papyon takılmasını çok seviyor. Papyon merakı var. Sabah geldiğimde kapıda beni bekliyor. Sabah benden önce kapıya geliyor, bekliyor beni. İçeri birlikte giriyoruz.
Ben dükkanda yokken müşterilerimle ilgileniyor. Kendisini gelenlere sevdiriyor. Sevilmeyi çok seviyor. Müşteriler artık ona çok alıştı. Behlül artık benimle birlikte ve burası onun ömürlük yuvası oldu. Aramızda güzel bir dostluk var, dükkanın da, pasajın da maskotu oldu. Benden başka diğer arkadaşların da dükkanlarına gidiyor. Herkes seviyor."