Para alıp verirken Korona virüse karşı plastik eldivenli önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Para alıp verirken Korona virüse karşı plastik eldivenli önlem - Son Dakika

Para alıp verirken Korona virüse karşı plastik eldivenli önlem

6 saat önce

Dünya genelinde bir çok ülkede yaşanan Korona virüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından Tekirdağ'daki bazı esnaf plastik eldiven takarak satış yapmaya başladı.

Para alıp verirken Korona virüse karşı plastik eldivenli önlem, System.String[]

Dünya genelinde bir çok ülkede yaşanan Korona virüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından Tekirdağ'daki bazı esnaf plastik eldiven takarak satış yapmaya başladı.


Birçok ülkeye sıçrayan Korona virüsü insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Korona virüsün Türkiye'ye de sıçramasıyla ülke genelinde sıkı önlemler alınıyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bazı esnaf virüsün para yoluyla bulaşmasına karşılık plastik eldiven takmaya başladı.


Sıkı önlemler alıyorlar


Süleymanpaşa'da market işleyen İlkay Akman isimli vatandaş, "Korona virüsünün para yoluyla buluşma olasılığına karşılık satış yaparken, para alıp verirken plastik eldiven takmaya başladık. Bazı esnaf arkadaşlarımızın da bu virüse karşılık plastik eldiven taktığını gördük. Virüsün çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Dünya genelinde birçok insanın bu virüsten dolayı hayatını kaybettiğinin haberlerini görüyoruz. Biz her ihtimale karşı tüm önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Gerek satış yaparken eldiven takmak olsun, tokalaşırken bile artık insan tereddütte kalıyor" dedi.


Esnafın yanı sıra bazı banka çalışanlarının da plastik eldiven taktığı gözlemlendi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:06 Kaynak: İHA
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