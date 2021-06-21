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PARA AT TERBİYESİ ÖDÜLÜ GAZİ BİNBAŞI ÖZGÜR BELEN'E - Son Dakika

PARA AT TERBİYESİ ÖDÜLÜ GAZİ BİNBAŞI ÖZGÜR BELEN'E

21.06.2021 10:18

? Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları, tamamlandı.

? Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi 2'nci Ayak Yarışmaları, tamamlandı. 6 kategoride düzenlenen yarışmanın final müsabakası ise 10-11 Temmuz'da yapılacak. Yarışmanın Para At Terbiyesi kategorisinde Gazi Binbaşı Özgür Belen, Karatay isimli atıyla birinci oldu.

Binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vadeden genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlamayı hedefleyen yarışma, Göktürk'teki Kemer Country Club'da yapıldı. Türkiye Binicilik Federasyonu'na kayıtlı tüm binicilere açık olarak Kovid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan yarışmaların, Türkiye'nin farklı bölgelerinden en iyi at ve biniciler ağırlandı.

6 KATEGORİDE YARIŞILDI

Yarışma Pony Biniciler (6- 16 yaş), Yıldız Biniciler (12- 14 yaş), Genç Biniciler (14- 18 yaş), Genç Yetişkin Biniciler (16- 21 yaş), Usta Biniciler ve Yeni Başlayanlar olarak 6 kategoride yapıldı. Bu yıl ilk kez eklenen İlk Para At Terbiyesi Yarışması kategoriler arasında yer aldı.

'Çocuklar her yerde büyür ama Bahçeşehir Koleji'nde yeteneklerini geliştirerek büyür' sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğin ana sponsorluğunu Bahçeşehir Koleji yaparken, yarışmaların medya sponsorları Demirören Medya ve Radyo D üstlendi.

İKİ ATIYLA YARIŞTI

Yarışmanın Para At Terbiyesi kategorisinde Grade V başlangıç testinde, 27 yaşındayken teröristler tarafından tuzaklanan EYP'ye basarak sol bacağını diz altından kaybeden Piyade Binbaşı Özgür Belen, Karatay ve Harbiye isimlerinde 2 atı ile yer aldı. Belen, Karatay ile birinci; Harbiye ile ikinci oldu.

MİLLİ TAKIM SEÇMESİ DE YAPILDI

Yarışmalarla ile ilgili bilgi veren Kemer Country Club Atlı Spor Direktörü Ela Açar, 'Birinci Ayak 29 Mayıs'ta koşulmuştu. Bu ikinci ayağımız. Finalimiz 10 Temmuz'da olacak. Bugünkü yarışmalarımız Para Derasaj ile başlıyor. Daha sonra yaş yaş ayrıldı çocuklar. Aynı zamanda bir Milli Takım seçmesi. Öncelikle Milli Takım seçmesi yapılan Yıldızlar Kategorisi'nde 12-14 yaş arası çocuklar koştu. Tam 6 yarışma gerçekleşti' diye konuştu.

PARA AT TERBİYESİ ÖDÜLÜ GAZİ BİNBAŞI ÖZGÜR BELEN'E
PARA AT TERBİYESİ ÖDÜLÜ GAZİ BİNBAŞI ÖZGÜR BELEN'E
PARA AT TERBİYESİ ÖDÜLÜ GAZİ BİNBAŞI ÖZGÜR BELEN'E
PARA AT TERBİYESİ ÖDÜLÜ GAZİ BİNBAŞI ÖZGÜR BELEN'E

Bahçeşehir Koleji, Münir Karaloğlu, Binbaşı, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PARA AT TERBİYESİ ÖDÜLÜ GAZİ BİNBAŞI ÖZGÜR BELEN'E - Son Dakika


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