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Para Atıcılık Dünya Kupası

2 saat önce

Paralimpik atıcılar, Hırvatistan'da yarın başlayacak Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

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Paralimpik atıcılar, Hırvatistan'da yarın başlayacak Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde 25-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Para Atıcılık Dünya Kupası'nda 6 milli sporcu yarışacak.
Organizasyona katılacak milli atıcılar ve yarışacakları kategoriler ise şöyle:
Ayşegül Pehlivanlar: 10 metre havalı tabanca (P2), 50 metre tabanca karışık (P4), 50 metre tabanca takım (P4)
Aysel Özgan: 10 metre havalı tabanca (P2), 50 metre tabanca karışık (P4), 50 metre tabanca takım (P4)
Cevat Karagöl: 10 metre havalı tabanca (P1), 50 metre tabanca karışık (P4), 50 metre tabanca takım (P4)
Yunus Bahçeci: 10 metre havalı tabanca (P1), 25 metre tabanca karışık (P3), 50 metre tabanca karışık (P4)
Erhan Coşkuner: 10 metre havalı tüfek (R1), 10 metre havalı tüfek karışık (R3), 50 metre tüfek karışık (R6)
Savaş Üstün: 10 metre havalı tüfek (R1), 10 metre havalı tüfek karışık (R3), 50 metre tüfek karışık (R6)
Hırvatistan, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:00 Kaynak: AA
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