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Para Atıcılık Dünya Şampiyonası

1 saat önce

Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda Türkiye P6 Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

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Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda Türkiye P6 Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Sydney kentinde devam eden şampiyonada, Aysel Özgan ve Murat Oğuz'dan oluşan Türkiye P6 Milli Takımı, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde final atışlarını 399.1 puanla üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalya elde etti.

Atışlarda Ukrayna 477.2 puanla birinci, Çin ise 461.5 puanla ikinci sırada yer aldı.

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:30 Kaynak: AA
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