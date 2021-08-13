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Para Atıcılık Milli Takımı, Tokyo'ya sıkı hazırlanıyor - Son Dakika

Para Atıcılık Milli Takımı, Tokyo'ya sıkı hazırlanıyor

13.08.2021 10:03

- Para Atıcılık Milli Takımı, Tokyo'ya sıkı hazırlanıyor Paralimpik oyunlarına katılacak milli atıcılar, Tokyo'ya Mersin kampında çift antrenmanla hazırlanıyor Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık Milli Takımı, Tokyo Paralimpik Oyunları için son hazırlıklarını Mersin'deki...

- Para Atıcılık Milli Takımı, Tokyo'ya sıkı hazırlanıyor

Paralimpik oyunlarına katılacak milli atıcılar, Tokyo'ya Mersin kampında çift antrenmanla hazırlanıyor

MERSİN - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık Milli Takımı, Tokyo Paralimpik Oyunları için son hazırlıklarını Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştiriyor.

Tokyo'da 24 Ağustos - 05 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 16. Yaz Paralimpik Oyunları için Para Atıcılık Milli Takımı 9 sporcu, 3 antrenör ile günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Milliler, Mersin'deki hazırlık kampını 16 Ağustos'ta tamamlayacak.

98 ülkeden, 22 spor dalında, 4 bin 400 sporcunun katılacağı 16. Yaz Paralimpik Oyunları'na Türkiye, tarihinde ilk kez 13 branştan 87 sporcu ile katılım sağlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık Branşı Teknik Direktörü Kadri Akgün, "Kampımız 4 Ağustos'ta, Mersin İl Müdürlüğü'ne bağlı atış poligonunda başladı. Ayın 16'sına kadar devam ediyor. Kampımızda paralimpik oyunlara katılacak olan toplam 9 sporcumuz var. Bunlardan 5 tanesi tüfekçi, 4 tanesi tabancacı. Tabancacılardan 2 erkek, 2 kadın, tüfekçilerden de 2 kadın, 3 erkek olmak üzere toplam 9 sporcu. Kampta yoğun çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Çalışmamız hız kesmeden devam ediyor"

Sporcuların içinde daha önceki paralimpik oyunlarında madalya almış sporcular olduğunu hatırlatan Akgün, "Bütün sporcularımız madalyaya aday. İnşallah dönüşte aday değil de madalya almış diye bahsedebiliriz. Daha önceki 2004 ve 2012 oyunlarında şampiyon olmuş Korhan Yamaç yanımızda. 2016 Rio'da üçüncülük alan Ayşegül Pehlivanlar yanımızda. Toplam 9 sporcumuzla çalışmalar devam ediyor. Mersin Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün federasyonumuzun, genel müdürlüğümüzün, bakanlığımızın destekleriyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz Tokyo'da bayrağımızı dalgalandırmak"

2013 yılından beri atıcılık sporuyla ilgilendiğini ifade eden Milli sporcu Murat Oğuz da, "2016 Rio Paralimpik Oyunları'ndan sonra 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na da katılacağım. Şu an hazırlıklarımızın son aşamasını Mersin ili Erdemli ilçesindeki poligonda devam ettiriyoruz. 2019 yılında Sydney'deki dünya şampiyonasında mix takım kategorisinde dünya üçüncüsü olduk. Şu an hedefimiz Tokyo'da bayrağımızı dalgalandırmak. İnşallah en güzel şekilde elimizden gelenin en iyisini yapıp, kürsüye çıkmak istiyoruz" dedi.

"Mersin ve Tokyo'nun benzer iklimi bizim için avantaj"

Mersin'in iklim koşullarının Tokyo'ya yakın olmasının kendileri için avantaj olduğunu dile getiren Oğuz, "Türkiye'de büyük bir poligon sadece Mersin'de var. Mersin'in şu an iklim koşullarından dolayı Tokyo'ya benziyor olması bizim avantajımız. Ama sıcakla mücadele etmek bizim için zor. Antrenmanlarımızı biraz zor kılıyor. Ama büyük bir poligona sahibiz. O poligonda hazırlanmak bize avantaj sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Altın madalya alıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar da şu cümlelere yer verdi:

"2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda üçüncülüğüm, 2017'de dünya rekorum, 2018'de Avrupa ikinciliğim ve 2019'da dünya üçüncülüğüm var. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyoruz. Son kampımız Mersin'deydi. Antrenmanlarımız gayet yoğun ve yorucu geçiyor. Hedefimiz inşallah altın madalya alarak ülkemizi Tokyo'da en iyi şekilde temsil etmek."

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise, "Bugün gerçekten çok güzel bir gün. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na atıcılık milli takımımız gidiyor. Onlardan umutluyuz. Şu an ülkenin morale ihtiyacı var, ülkenin başarıya ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde onları yolcu edeceğiz. Onlardan ülke olarak madalya bekliyoruz. Hepsinin yolları açık olsun" açıklamasında bulundu.

Para Atıcılık Milli Takımı, Tokyo'ya sıkı hazırlanıyor
Para Atıcılık Milli Takımı, Tokyo'ya sıkı hazırlanıyor
Para Atıcılık Milli Takımı, Tokyo'ya sıkı hazırlanıyor
Para Atıcılık Milli Takımı, Tokyo'ya sıkı hazırlanıyor
Para Atıcılık Milli Takımı, Tokyo'ya sıkı hazırlanıyor
Para Atıcılık Milli Takımı, Tokyo'ya sıkı hazırlanıyor
Para Atıcılık Milli Takımı, Tokyo'ya sıkı hazırlanıyor
Para Atıcılık Milli Takımı, Tokyo'ya sıkı hazırlanıyor
Para Atıcılık Milli Takımı, Tokyo'ya sıkı hazırlanıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Para Atıcılık Milli Takımı, Tokyo'ya sıkı hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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