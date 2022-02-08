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Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika

Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası başladı

08.02.2022 18:19

Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı.

Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı.

Etimesgut ilçesindeki Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 14 kulüpten 44 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde, antrenman ve sıralama atışları yapıldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, şampiyonanın yapıldığı yerde sporcularla bir araya gelerek sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Ergezen, yaptığı açıklamada, federasyona bağlı tüm branşların müsabakalarına katılacakları sözünü verdilerini hatırlattı.

Para atıcılık branşında da iddialı olduklarını aktaran Ergezen, "Hem sporcularımız hem de kulüplerimiz bu konuda üstün gayret gösteriyor. Hem olimpiyatta hem de Dünya Şampiyonası'nda derecelerimiz var. Sporcularımızın daha ileri gitmesi için bu yarışmaları düzenliyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Geleceğe çok daha umutla bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muaz Ergezen, sporcu ve sporun her daim yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, acil şifalar diledi.

Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası başladı
Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası başladı
Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası başladı
Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası başladı
Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası başladı
Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası başladı
Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası başladı
Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası başladı

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Atıcılık, Türkiye, Eryaman, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika


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