Son Dakika Haberleri: Para Atıcılıkta 2020 Paralimpik Oyunları'na İkinci Kota

Para Atıcılıkta 2020 Paralimpik Oyunları'na İkinci Kota

59 dakika önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Çağla Atakal, Türkiye'ye ikinci olimpiyat kotasını altın madalyayla getirdi.

Para Atıcılıkta 2020 Paralimpik Oyunları'na İkinci Kota, System.String[]
Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Çağla Atakal, Türkiye'ye ikinci olimpiyat kotasını altın madalyayla getirdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 metre havalı tüfekte yarışan Çağla, 247.6 puanla Çinli rakibini geride bırakarak altın madalyaya uzandı.

Milli sporcu, böylece para atıcılıkta 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

25 metre tabancada milli sporcu Murat Oğuz, 2020 Paralimpik Oyunları'na kota alan ilk sporcu olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:47 Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Spor
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