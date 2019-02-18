Son Dakika Haberleri: Para Atıcılıkta Bronz Madalya

Para Atıcılıkta Bronz Madalya

1 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda P1 Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda P1 Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamada, El Ayn kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Cevat Karagöl, Korhan Yamaç ve Yunus Bahçeci'den oluşan P1 takımı, erkekler havalı tabanca kategorisinde bin 655 puanla atışları üçüncü sırada tamamladı.

Organizasyonda yarın kadınlar 10 metre havalı tüfekte Çağla Atakal ve Suzan Çevik, kadınlar 10 metre havalı tabancada ise Ayşegül Pehlivanlar ve Aysel Özgan atış yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Spor
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