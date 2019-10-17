Son Dakika Haberleri: Para atıcılıkta bronz madalya
Son Dakika Spor Para atıcılıkta bronz madalya

Para atıcılıkta bronz madalya

1 saat önce

Dünya Para Atıcılık Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar, bronz madalya kazandı.

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Dünya Para Atıcılık Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar, bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen şampiyonanın 6. gününde kadınlar 10 metre havalı tabanca finali yapıldı.

Finalde 214,2 puan toplayan milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar, Ukraynalı Iryna Liakhu (235,8) ve İranlı Sareh Javanmardi'nin (233,6) arkasında bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:55 Kaynak: AA
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