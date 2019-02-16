Son Dakika Haberleri: Para Atıcılıkta İlk Kotayı Murat Oğuz Aldı

Para Atıcılıkta İlk Kotayı Murat Oğuz Aldı

1 saat önce

Milli sporcu Murat Oğuz, para atıcılıkta 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Para Atıcılıkta İlk Kotayı Murat Oğuz Aldı, System.String[]
Milli sporcu Murat Oğuz, para atıcılıkta 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) El Ayn kentinde düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda, 25 metre tabancada 5. olan Murat Oğuz'un 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandığı kaydedildi.

Dünya Kupası'nda mücadele eden Korhan Yamaç, Murat Oğuz ve Yunus Bahçeci'den oluşan erkekler havalı tabanca takımı ise bin 671 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda yarın bireysel erkekler 10 metre havalı tüfek kategorisinde Savaş Üstün, 10 metre havalı tüfek kategorisinde de Suzan Çevik ve Savaş Üstün'den oluşan karışık takım mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:13 Kaynak: AA

Tokyo, Murat Oğuz, Spor
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