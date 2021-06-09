Para atlet Fatma Damla Altın dünya şampiyonu oldu

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Fatma Damla Altın, 400 metre engellide dünya şampiyonu olarak ülkemize ilk altın madalyayı kazandırdı.

Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (VIRTUS) Dünya Para Atletizm Şampiyonası, Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde başladı. Organizasyonda mücadele eden Fatma Damla Altın, 400 metre engellide dünya şampiyonu oldu. Fatma Damla Altın, bu başarısı ile Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu oldu. Öte yandan kadınlar gülle atmada Mihriban Korkmaz; gümüş madalya ile dünya ikincisi, Eda Yıldırım; bronz madalya ile dünya üçüncüsü, kadınlar üç adım atlamada Edanur Akın; bronz madalya ile dünya üçüncüsü, erkekler 1500 metrede Oğuz Türker; bronz madalya ile dünya üçüncüsü, erkekler 5000 metrede Alper Kılınç; bronz madalya ile dünya üçüncüsü oldu.