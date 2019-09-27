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Para Atletizm Dünya Şampiyonası

17 dakika önce

Para Atletizm Dünya Şampiyonası, 7-15 Kasım tarihlerinde Dubai'de yapılacak.

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Para Atletizm Dünya Şampiyonası, 7-15 Kasım tarihlerinde Dubai'de yapılacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7 Kasım Perşembe günü başlayacak organizasyon, 15 Kasım Cuma gününe kadar sürecek.

Şampiyonada Türkiye'yi, kadınlarda Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet, Dilba Tanrıkulu, Esra Genç ve Rabia Cirit, erkeklerde ise Kerim Elyaz, Tarık Taha Buyrukoğlu, Abdullah Ilgaz, Mahir Ateş, Enes Şahin, Hamza Doğan, Gökhan Akın ve Nurullah Kart temsil edecek.

Dünya Şampiyonası, Atletizm, Dubai, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:14 Kaynak: AA
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