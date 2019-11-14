Son Dakika Haberleri: Para Atletizm Dünya Şampiyonası
Son Dakika Spor Para Atletizm Dünya Şampiyonası

Para Atletizm Dünya Şampiyonası

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai emirliğinde devam eden Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Esra Bayrak, T20 uzun atlama kategorisinde 5,38'lik derecesiyle 5. oldu.

Para Atletizm Dünya Şampiyonası, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai emirliğinde devam eden Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Esra Bayrak, T20 uzun atlama kategorisinde 5,38'lik derecesiyle 5. oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Esra Bayrak, bu sonuçla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma kriteri olan yıl içinde dünya sıralamasında ilk 6'ya girmeyi büyük ölçüde garantiledi.

Aynı kategoride yarışan Fatma Damla Altın ise organizasyonu 4,58'lik derecesiyle 12. sırada tamamladı.

Şampiyona, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Şampiyonası, Atletizm, Dubai, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


EURO 2020 ne zaman başlayacak, kura çekimi ne zaman? İşte yanıtı
Millilerde maç sonu büyük sevinç! TT Stadı yıkıldı Burak Yılmaz: Mehmetçik'e armağan olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İzlanda maçı yorumu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 23:04:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Para Atletizm Dünya Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]