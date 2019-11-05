Para Atletizm Dünya Şampiyonası, Dubai'de başlıyor

Türkiye'den 14 sporcunun mücadele edeceği Para Atletizm Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 7 Kasım Perşembe günü başlayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 120 ülkeden bin 400'ün üzerinde sporcunun yer alacağı organizasyon, 7-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.
Şampiyonada Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek. Milli atletler, ilk yarışlarına organizasyonun birinci gününde çıkacak.
Dünya Şampiyonası'nda milli sporcuların mücadele edeceği kategoriler şöyle:
Kadınlar
Hamide Doğangün: T53 kategorisi 100-400-800 metre koşu
Zübeyde Süpürgeci: T54 kategorisi 100-400 metre koşu
Dilba Tanrıkulu: T47 kategorisi 100 metre koşu, uzun atlama
Zeynep Acet: T53 kategorisi 100-400 metre koşu
Esra Genç: T47 kategorisi uzun atlama
Rabia Cirit: F41 kategorisi gülle atma
Erkekler
Hamza Doğan: F46 kategorisi gülle atma
Tarık Taha Buyrukoğlu: T64 kategorisi yüksek atlama
Abdullah Ilgaz: T47 kategorisi yüksek atlama
Kerim Elyaz: T47 kategorisi uzun atlama
Mahir Ateş: T64 kategorisi yüksek atlama
Gökhan Akın: T47 kategorisi yüksek atlama
Enes Şahin: T38 kategorisi 100 metre koşu
Nurullah Kart: T63 kategorisi 100 metre koşu