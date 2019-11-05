Son Dakika Haberleri: Para Atletizm Dünya Şampiyonası, Dubai'de başlıyor
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Para Atletizm Dünya Şampiyonası, Dubai'de başlıyor

6 saat önce

Türkiye'den 14 sporcunun mücadele edeceği Para Atletizm Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 7 Kasım Perşembe günü başlayacak.

Para Atletizm Dünya Şampiyonası, Dubai'de başlıyor, System.String[]

Türkiye'den 14 sporcunun mücadele edeceği Para Atletizm Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 7 Kasım Perşembe günü başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 120 ülkeden bin 400'ün üzerinde sporcunun yer alacağı organizasyon, 7-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek. Milli atletler, ilk yarışlarına organizasyonun birinci gününde çıkacak.

Dünya Şampiyonası'nda milli sporcuların mücadele edeceği kategoriler şöyle:

Kadınlar


Hamide Doğangün: T53 kategorisi 100-400-800 metre koşu


Zübeyde Süpürgeci: T54 kategorisi 100-400 metre koşu

Dilba Tanrıkulu: T47 kategorisi 100 metre koşu, uzun atlama


Zeynep Acet: T53 kategorisi 100-400 metre koşu


Esra Genç: T47 kategorisi uzun atlama


Rabia Cirit: F41 kategorisi gülle atma


Erkekler


Hamza Doğan: F46 kategorisi gülle atma


Tarık Taha Buyrukoğlu: T64 kategorisi yüksek atlama


Abdullah Ilgaz: T47 kategorisi yüksek atlama


Kerim Elyaz: T47 kategorisi uzun atlama


Mahir Ateş: T64 kategorisi yüksek atlama

Gökhan Akın: T47 kategorisi yüksek atlama

Enes Şahin: T38 kategorisi 100 metre koşu

Nurullah Kart: T63 kategorisi 100 metre koşu

Dünya Şampiyonası, Atletizm, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:12 Kaynak: AA
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