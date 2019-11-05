Para Atletizm Dünya Şampiyonası, Dubai'de başlıyor

Türkiye'den 14 sporcunun mücadele edeceği Para Atletizm Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 7 Kasım Perşembe günü başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 120 ülkeden bin 400'ün üzerinde sporcunun yer alacağı organizasyon, 7-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek. Milli atletler, ilk yarışlarına organizasyonun birinci gününde çıkacak.

Dünya Şampiyonası'nda milli sporcuların mücadele edeceği kategoriler şöyle:

Kadınlar



Hamide Doğangün: T53 kategorisi 100-400-800 metre koşu



Zübeyde Süpürgeci: T54 kategorisi 100-400 metre koşu

Dilba Tanrıkulu: T47 kategorisi 100 metre koşu, uzun atlama



Zeynep Acet: T53 kategorisi 100-400 metre koşu



Esra Genç: T47 kategorisi uzun atlama



Rabia Cirit: F41 kategorisi gülle atma



Erkekler



Hamza Doğan: F46 kategorisi gülle atma



Tarık Taha Buyrukoğlu: T64 kategorisi yüksek atlama



Abdullah Ilgaz: T47 kategorisi yüksek atlama



Kerim Elyaz: T47 kategorisi uzun atlama



Mahir Ateş: T64 kategorisi yüksek atlama

Gökhan Akın: T47 kategorisi yüksek atlama

Enes Şahin: T38 kategorisi 100 metre koşu

Nurullah Kart: T63 kategorisi 100 metre koşu