Son Dakika Haberleri: Para Atletizm Grand Prix'inin İlk Ayağında 5 Madalya

Para Atletizm Grand Prix'inin İlk Ayağında 5 Madalya

1 saat önce

Para Atletizm Grand Prix'inin ilk ayağını oluşturan 11'inci Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası sona erdi.

Para Atletizm Grand Prix'inin İlk Ayağında 5 Madalya, System.String[]


Para Atletizm Grand Prix'inin ilk ayağını oluşturan 11'inci Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası sona erdi. 

Dubai'de düzenlenen şampiyonada milli takımın madalyaları Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Doğangün'den geldi. Milli atletler, 2 altın ve 3 gümüş olmak üzere toplam 5 madalya elde etti. 

50 ülkeden 430 atletin yarıştığı turnuvada Zübeyde Süpürgeci, T54 kategorisi 100 metre ve 400 metrede altın, 800 metrede gümüş madalya kazandı. Hamide Doğangün ise T53 kategorisi 100 metre ve 400 metrede gümüş madalyanın sahibi oldu. 

Toplamda 8 etaptan oluşan Para Atletizm Grand Prix'inin ikinci ayağı Brezilya'da devam edecek. Ancak Atletizm Milli takım, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kota hakkı mücadelelerine 24-26 Mayıs tarihlerinde İsviçre'de yapılacak 5'inci ayakta katılacak. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:56 Kaynak: DHA

Atletizm, Yenikadinda Gösterme, Spor
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