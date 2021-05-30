Para Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Polonya'da

Para Atletizm Milli Takımı, 3-7 Haziran tarihlerindeki Avrupa Şampiyonası için Polonya'ya ulaştı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz şehrinde düzenlenecek ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota kazandıran şampiyonada milli sporcular Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Fatma Damla Altın, Muhsine Gezer, Eda Yıldırım, Edanur Akın ve Oğuz Türker mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, şunları kaydetti:

"Özel sporcular tarihinde bir ilki başardık, Esra Bayrak ve Mihriban Korkmaz dünya sıralamasında ilk 5'e girerek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na doğrudan katılma hakkı kazandı. Bizlere bu gururu yaşatan özel sporcularımız Esra Bayrak ve Mihriban Korkmaz, antrenörleri Aytunç Göz ve Sevda Kalkan ile gurur duyuyorum. Spor tarihine ismini yazdıran özel sporcularımızı, antrenörlerimizi, kulüp yöneticilerini ve ailelerini ayrı ayrı tebrik ediyorum."

Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar kazanmayı hedeflediklerini belirten Aydın, "Hedefimiz madalyalar elde ederek Paralimpik Oyunları'na yeni kotalar kazanmak, yeni destanlar yazmaktır. Özel Sporcular Atletizm Takımı'mız, dünyanın en genç ve gelecek vadeden takımıdır. Özel sporcularımız, 8 Haziran'da yine Polonya'da yapılacak olan VİRTÜS Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve bayrağımızı göndere çektirmek için yarışacak. Her zaman yanımızda olan ve bize inanan 'Özel sporcular ailemizden' manevi destek ve dua bekleriz." ifadelerini kullandı.