Son Dakika Haberleri: Para Badminton Dünya Şampiyonası
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Para Badminton Dünya Şampiyonası

25 dakika önce

Para Badminton Dünya Şampiyonası yarın İsviçre'de başlayacak.

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Para Badminton Dünya Şampiyonası yarın İsviçre'de başlayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Basel kentinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan organizasyonda milli sporcular Emine Seçkin, Narin Uluç, Zehra Bağlar, Halime Yıldız, Avni Kertmen, Mustafa Tuğra Nur ve İlker Tuzcu mücadele edecek.
Para Badminton Dünya Şampiyonası, 25 Ağustos Pazar günü sona erecek.
Dünya Şampiyonası, Türkiye, İsviçre, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:40 Kaynak: AA
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