Para Badminton Dünya Şampiyonası
yarın İsviçre
'de başlayacak. Türkiye
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Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Basel
kentinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.
2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan organizasyonda milli sporcular Emine Seçkin, Narin Uluç, Zehra Bağlar
, Halime Yıldız, Avni Kertmen, Mustafa Tuğra Nur ve İlker Tuzcu mücadele edecek.
Para Badminton Dünya Şampiyonası, 25 Ağustos Pazar günü sona erecek.