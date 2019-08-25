Son Dakika Haberleri: Para Badminton Dünya Şampiyonası sona erdi
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Para Badminton Dünya Şampiyonası sona erdi

1 saat önce

Para Badminton Dünya Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Halime Yıldız, SL3 kategorisi tek kadınlarda bronz madalya elde etti.

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Para Badminton Dünya Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Halime Yıldız, SL3 kategorisi tek kadınlarda bronz madalya elde etti.

Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Basel kentinde devam eden şampiyonada Halime Yıldız, ilk turda Taylandlı Darunee Henpraiwan'ı, ikinci turda da Fransız Coraline Bergeron'u 2-0'lık skorla yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Rusya'dan Vita Vimba'yı 2-0'lık skorla geçen milli badmintoncu, yarı finalde Hindistan'dan Parul Parmar ile karşılaştı.

Rakibine 21-6 ve 21-16'lık setlerle 2-0 kaybeden Halime Yıldız, dünya üçüncüsü oldu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan ve bugün sona eren şampiyonada Türkiye'yi Emine Seçkin, Narin Uluç, Zehra Bağlar, Halime Yıldız, Avni Kertmen, Mustafa Tuğra Nur ve İlker Tuzcu temsil etti.

Dünya Şampiyonası, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:48 Kaynak: AA
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