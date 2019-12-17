Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yapılacak - Son Dakika Spor

Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yapılacak

6 saat önce

Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 19-21 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yapılacak, System.String[]

Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 19-21 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada 24 kulüpten toplam 69 sporcu yarışacak.

Antalya, Türkiye, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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