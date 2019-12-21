Para Badminton Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Para Badminton Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi - Son Dakika Spor

Para Badminton Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi

6 saat önce

Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Antalya'da tamamlandı.

Para Badminton Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi, System.String[]

Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Antalya'da tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 19 ilden 57 sporcu yarıştı.

Üç gün süren şampiyonada kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Tek erkekler

WH1 - WH2:

1- Aslan Şahin

2- Hazret Korkmaz

3- Arkın Toprak

3- Mustafa Kazıcı

SU5:

1- İlker Tuzcu

2- Burak May

3- Hüseyin Eren Kara

3- Bayram Gezer

SL4:

1- Sedat Tümkaya

2- Fuat Soruklu

3- Şükrü Gül

3- Kemal Erdem Orhon

Çift erkekler

SL3 - SL4 - SU5:

1- İlker Tuzcu - Mustafa Tuğra Nur

2- Sedat Tümkaya - Muammer Çankaya

3- Burak May - Fuat Soruklu

3- Kemal Erdem Orhon - Şükrü Gül

Tek kadınlar

WH1 - WH2:

1- Emine Seçkin

2- Hatice Atay

3- Ebru Gökçen

3- Elif Tali

SU5:

1- Zehra Bağlar

2- Aydanur Şen

3- Tuğçe Çelik

3- Cansu Mansuroğlu

Karışık tekler


SL3:

1- Mustafa Tuğra Nur


2- Halime Yıldız


3- Kazım Durak


3- Murat Yüzüak


Karışık çiftler


WH1 - WH2:

1- Aslan Şahin - Hazret Korkmaz


2- Emine Seçkin - Ebru Gökçen


3- Arkın Toprak - Elif Tali


3- Hatice Atay - Seydi Ahmet Koncak


SL3 - SL4 - SU5:

1- Zehra Bağlar - Faruk Keskin


2- Hüsnü Yusuf Vural - Halime Yıldız


3- Aydanur Şen - Kazım Durak


3- Sena Sulak - Durmuş Ali Baysal

Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:28 Kaynak: AA
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