Para badmintoncular Dublin'de turnuvaya katılacak

Milli sporcular, İrlanda'nın başkenti Dublin'de bugün başlayacak Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda mücadele verecek.
2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuvada Türkiye
'yi temsil edecek 8 milli sporcu, kategorilerinde teklerde ve çiftlerde yarışacak.
23 Haziran Pazar günü sona erecek turnuvada yer alacak milli sporcular ve kategorileri şöyle:
Kadınlar: Emine Seçkin (WH2), Narin Uluç (WH2), Zehra Bağlar
(SU5), Halime Yıldız (SL3)
Erkekler: Avni Kertmen (WH1), Mustafa Tuğra Nur (SL3), Sedat Tümkaya (SL4), İlker Tuzcu (SU5)