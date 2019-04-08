Para Badmintonda 3 Bronz Madalya
1 saat önce
Dubai'de düzenlenen 2. Fazza Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda milli sporcular 3 bronz madalya elde etti.
Dubai
'de düzenlenen 2. Fazza Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda milli sporcular 3 bronz madalya elde etti. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de gerçekleştirilen turnuvada Emine Seçkin ve Halime Yıldız madalya mücadelesi verdi.
Emine Seçkin, WH1-WH2 kategorisi karışık çiftlerde Rus partneriyle, çift kadınlarda ise Belçikalı partneriyle bronz madalya kazanmayı başardı.
Halime Yıldız ise SL3 kategorisi tek kadınlarda bronz madalyanın sahibi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:20 Kaynak: AA
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