Son Dakika Haberleri: Para Badmintonda 3 Bronz Madalya

Para Badmintonda 3 Bronz Madalya

1 saat önce

Dubai'de düzenlenen 2. Fazza Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda milli sporcular 3 bronz madalya elde etti.

Para Badmintonda 3 Bronz Madalya, System.String[]
Dubai'de düzenlenen 2. Fazza Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda milli sporcular 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de gerçekleştirilen turnuvada Emine Seçkin ve Halime Yıldız madalya mücadelesi verdi.

Emine Seçkin, WH1-WH2 kategorisi karışık çiftlerde Rus partneriyle, çift kadınlarda ise Belçikalı partneriyle bronz madalya kazanmayı başardı.

Halime Yıldız ise SL3 kategorisi tek kadınlarda bronz madalyanın sahibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:20 Kaynak: AA

Dubai, Spor
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