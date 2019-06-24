Son Dakika Haberleri: Para badmintonda 6 madalya sevinci
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Para badmintonda 6 madalya sevinci

53 dakika önce

Milli badmintoncularımız Dublin'de 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Para badmintonda 6 madalya sevinci, System.String[]
Milli badmintoncularımız Dublin'de 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda milli badmintoncularımız 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

40 ülkeden 210 sporcunun yer aldığı turnuvada tek kadınlarda Halime Yıldız SL3 kategorisinde gümüş, Emine Seçkin WH2 kategorisinde bronz madalyaya ulaştı.

WH1-WH2 kategorisi çift kadınlarda Emine Seçkin, Belçikalı partneri ile bronz, karışık çiftlerde Rus partneri ile gümüş madalyanın sahibi olurken, WH1-WH2 kategorisi karışık çiftlerde mücadele eden Avni Kertmen-Narin Uluç ikilisi ise bronz madalya elde etti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:31 Kaynak: İHA
Tokyo, Spor
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