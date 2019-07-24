Para basan Kovboylar!

İlk 50'de futboldan sadece 8 kulüp yer aldı. Cowboys 365 milyon dolarla en yüksek gelir elde eden kulüp olurken, listede olup da zarar eden tek kulüp Barcelona... Dünyanın en değerli futbol kulübüyse 4.2 milyar dolarla Real Madrid.
DÜNYACA ünlü ekonomi
dergisi Forbes
, 'dünyanın en değerli spor
kulüpleri' listesini açıkladı. Amerikan Futbol
Ligi (NFL) takımlarının domine ettiği listede geçen yıl olduğu gibi Dallas
Cowboys ilk sırada yer aldı. 23 yıldır konferans şampiyonu dahi olamayan ve tüm NFL'de en uzun süreli üçüncü şampiyonluk hasretine sahip olan Cowboys buna karşın 5 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli spor kulübü unvanını kimseye kaptırmadı. Cowboys geçen yıl 365 milyon dolarlık geliriyle aynı zamanda dünyanın en çok kar eden spor kulübü de durumunda.
İkinci sırada Yankees var
ÜÇ sıra yükselen Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) ekibi New York
Yankees 4.6 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı. 100 galibiyeti aştığı geçen sezonda izleyici sayısını yüzde 10 artıran kulüp değerini de yüzde 15 oranında katladı. Listenin ilk 50'sinde yalnızca 8 futbol kulübü yer alırken Real Madrid 4.2 milyar dolarla üçüncü basamakta kendisine yer buldu. Son olarak 2016'da bu listenin zirvesinde yer alan ve o yıl zirveyi Cowboys'a kaptıran İspanyol ekibi kasasına 112 milyon dolar koydu. Real, Barcelona ile birlikte ilk 10'da olup üyelerin oylarıyla yönetilen iki kulüpten biri.
İlk 50'de NFL'den 26 takım
NFL'de yer alan 32 takımdan 26'sı (Geçen yıl bu rakam 29'du) ilk 50'ye girmeyi başarırken MLB'den 9, futboldan 8, NBA'den 7 takım listede yer aldı. İlk 50'deki kulüplerin 49'u en az 25 milyon dolar kar ederken (Yarısından fazlası 100 milyon barajını aştı) tek istisna Barcelona... Listenin dördüncü basamağında yer alan Katalan ekibi yüksek transfer harcamaları nedeniyle geçen yılı 37 milyon dolar zararla kapattı. NBA, NFL, MLB ve Avrupa
futbolu dışında kalan dünyanın en değerli kulübüyse, 72. sırada bulunan Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) takımı New York Rangers.