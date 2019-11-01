Romanya'nın Köstence kentinde devam eden Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, madalya sayısını 7'ye çıkardı.

Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler şampiyonanın ikinci gününde sol kol müsabakalarında 4 bronz madalya daha elde etti.

Milli sporcular, kadınlar 65 kiloda Leyla Gökalp Koca, + 65 kiloda Meryem Yıldırım, erkeklerde + 90 kiloda Olcay Avşar ve 65 kiloda Ferhat Çıkmaz, bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın ilk gününde + 75 kiloda Ümit Burunlular, 75 kiloda Gökhan Seven ve gençler 55 kiloda Fatih Kamuz, altın madalya aldı.

Organizasyon sağ kol mücadeleleri ile devam edecek.