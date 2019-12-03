Son Dakika Haberleri: Para bulamayınca yağları meyve ve sebzelerin üzerine döktü
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Para bulamayınca yağları meyve ve sebzelerin üzerine döktü

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, manava giren hırsız, para bulamayınca meyve sebzelerin üzerine zeytinyağı döktü.

Para bulamayınca yağları meyve ve sebzelerin üzerine döktü, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, manava giren hırsız, para bulamayınca meyve sebzelerin üzerine zeytinyağı döktü.

Dün gece, 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan manava hırsız girdi. Hırsız, para bulamayınca manavda satılan zeytinyağı şişelerinin kapaklarını açarak meyve ve sebzelerin üzerine döktü. Sabah iş yerine gelen çalışan, meyvelerin üzerine yağların döküldüğünü görünce şaşırdı. Polis manavda incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.


19 Mayıs, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:21 Kaynak: DHA
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