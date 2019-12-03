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Para bulamayınca yağları meyve ve sebzelerin üzerine döktü
6 saat önce
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, manava giren hırsız, para bulamayınca meyve sebzelerin üzerine zeytinyağı döktü.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:21 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, manava giren hırsız, para bulamayınca meyve sebzelerin üzerine zeytinyağı döktü.
Dün gece, 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan manava hırsız girdi. Hırsız, para bulamayınca manavda satılan zeytinyağı şişelerinin kapaklarını açarak meyve ve sebzelerin üzerine döktü. Sabah iş yerine gelen çalışan, meyvelerin üzerine yağların döküldüğünü görünce şaşırdı. Polis manavda incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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