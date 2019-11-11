Para çantası yerine malzeme çantasını çaldılar, kazaya karışınca böyle kaçtılar

Hırsızlık yapıp kaçmaya çalıştılar, kaza yapınca aracı bırakıp kaçtılar

İzmir'de hırsızlık yapıp araçla kaçmaya çalışan şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdi

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, iddialara göre ATM makinelerini tamir eden bir görevlinin aracından para çantası diye malzeme çantasını çalan şahıslar, sahte plakalı bir araçla olay yerinden uzaklaştığı esnada kazaya karışarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Hırsızlık yaptığı iddia edilen 1'i kadın toplamda 3 kişinin kaza sonrasında kaçış anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Bornova ilçesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yüzleri maskeli 1'i kadın 3 kişi, ATM'leri tamir edip malzeme çantasıyla birlikte 35 KB 7135 plakalı otomobiline binen Ömür Uslucan'ı Işıkkent'ten itibaren araçla takip etti.



ATM görevlisinin malzeme çantasını para çantası sandılar

Bankaların ATM makinelerini tamir eden Uslucan, bir müddet sonrada lokantada eşiyle yemek yemek için aracını park etti. O esnada ATM görevlisinin otomobiline yaklaşan 3 kişi, araçtaki malzeme çantasını para çantası sandı. Yüzleri maskeli 3 kişi, Ömür Uslucan'a ait aracın camını kırarak çantayı çaldı. Şahıslar, çantayı çaldıktan sonra sahte plakalı araçla hızla kaçmaya çalışırken yolun az ilerisinde kaza yaptı. Burada 35 ADJ 04 plakalı araç ile çarpışan sahte plakalı aracın içerisinden 3 kişi, daha sonra araçtan inerek hızla kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ticari araçtaki yaralı sürücüyü ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.



Kaza ve kaçış anı güvenlik kameralarında

Öte yandan, hırsızlık yapıp kazaya karışan ve sonrasında araçtan inerek kayıplara karışan şahısların görüntüleri bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kaza yapan ve hırsızlık yaptığı iddia edilen 1'i kadın 3 kişi, kaza sonrası aracı terk edip kaçıyor. Tüm bu anlar ise anbean kameralara yansıyor.



Takip etmişler

Aracının camı kırılarak çantası çalınan Ömür Uslucan, yaptığı açıklamada, Işıkkent'ten beri takip edildiğini düşündüğünü söyledi. Uslucan, "Işıkkent'te bir bankanın ATM'sini tamir ettim. Şahısların beni oradan beri takip ettiğini düşünüyorum. Bu cadde üzerinde bir yerde eşim çalışıyor. Öğle yemeğini yemek üzere onun yanına gittim. Sonra aracımın camını patlatmış olduklarını gördüm. Alet çantasını almışlar içeriden. Derhal polise haber verdim. Polis arkadaşlar aracı takibe aldılar. Daha sonra burada aracın kazaya karıştığını anons ettiler. Oradan buraya geldik. Çantanın ve aracın burada olduğunu gördük. Çantanın içerisinde tornavida, yankeski gibi aletler mevcuttu. Bankamatik tamirinde kullandığımız malzemeler. Para çantası sandıklarını düşünüyorum" dedi.

Polis ekipleriyse, araçtan hırsızlık yapıp kaçarken kazaya karışan ve aracı terk eden üç şahsı arama çalışmalarını sürdürüyor.