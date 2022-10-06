Para çekmeye gelenler ATM'lerin parçalanmış camlarıyla karşılaştı - Son Dakika
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Para çekmeye gelenler ATM'lerin parçalanmış camlarıyla karşılaştı

06.10.2022 16:10

Para çekmeye gelenler ATM'lerin parçalanmış camlarıyla karşılaştı Mağdur vatandaşlar, 'Milli servet bunlar' diyerek tepki gösterdi Antalya'da kimliği belirsiz kişi yada kişilerce iki bankanın ATM'sine zarar verildi.

Para çekmeye gelenler ATM'lerin parçalanmış camlarıyla karşılaştı

Mağdur vatandaşlar, 'Milli servet bunlar' diyerek tepki gösterdi

ANTALYA - Antalya'da kimliği belirsiz kişi yada kişilerce iki bankanın ATM'sine zarar verildi. Para çekmeye gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi, Sakarya Bulvarı üzerinde iki bankanın ATM'lerinin ekranına sert cisimlerle zarar verildi. İki ATM'nin ekranı kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar ise mağdur oldu. ATM'den para çekmeye gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok olurken, uzun süre ekrana baktı. Acil para çekmesi gereken vatandaşlar, diğer ATM'leri kullanmak zorunda kaldı. Polis şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Devlet malı, milli servet"

Para çekemeyen Seyit Demirkıran, "ATM'lere zarar verilmiş. Yandaki ATM'den de korkumdan para çekemedim. Yazık günah, devlet malı, milli servet bunlar. Bunları yapanlar ne demek istediğimi anlıyorlardır, ekran karşısında söylemek istemiyorum. Anlamışlardır" dedi.

"Şok oldum"

Gördüğü manzaraya inanamayan Süleyman Ünal, "ATM'nin camlarını patlatmışlar. Balyozla mı yada başka bir şeyle mi bilemiyorum. Çok saçma bir olay. Şaşırdım şok oldum. Ekrana kırık olmasına rağmen baktım, görebilseydim para çekmeyi düşünüyordum. Onu da çekemedim başka ATM'ye bakacağım artık" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Antalya, Kepez, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Para çekmeye gelenler ATM'lerin parçalanmış camlarıyla karşılaştı - Son Dakika

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