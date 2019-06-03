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Para Dans Mainhatten Kupası

39 dakika önce

Almanya'da düzenlenen Para Dans Mainhatten Kupası'nda Türkiye, birer altın ve gümüş madalyanın yanı sıra 3 bronz madalya kazandı.

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Almanya'da düzenlenen Para Dans Mainhatten Kupası'nda Türkiye, birer altın ve gümüş madalyanın yanı sıra 3 bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Frankfurt kentindeki kupa müsabakalarına 14 ülkeden, 70 sporcu katıldı.
Erkekler bireysel serbest stilde Mehmet Sefa Öztürk altın, erkekler bireysel dans sporu kategorisinde (vals, tango, samba, rumba ve jive) Abdülkadir Ünal gümüş, Yeşim Eryiğit-Osman Ertöz ikilisi, çiftler serbest kategorisi ve latin dansında, Osman Ertöz ile birlikte bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:45 Kaynak: AA
Almanya, Türkiye, Spor
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