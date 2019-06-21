Son Dakika Haberleri: Para destesinin arasına 1 dolar koyarak dolandırmışlar - KOCAELİ
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Para destesinin arasına 1 dolar koyarak dolandırmışlar - KOCAELİ

1 saat önce

Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ'da para destesinin altına ve üstüne 100, aralarına ise 1 dolar koyarak kuyumcuları dolandırdıkları iddiasıyla Gürcistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ'da para destesinin altına ve üstüne 100, aralarına ise 1 dolar koyarak kuyumcuları dolandırdıkları iddiasıyla Gürcistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, alışveriş sırasında destenin altına ve üstüne 100, aralarına da 1 dolar koyup transfer sırasında paraları değiştirerek İzmit ilçesindeki bir kuyumcunun dolandırıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Gürcistan uyruklu şüpheliler M.A. (56), M.M. (67) ve T.J'yi (52) Gebze ilçesinde bir otelde gözaltına aldı.
Odalarında yapılan aramada 10 adet 100 dolar, 897 adet 1 dolar, 56 bin 500 lira ve 130 Gürcistan Larisi ele geçirdi.
Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin Sakarya ve Tekirdağ'da da benzer yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.
Şüphelilerden T.J, Sakarya'daki karıştığı benzer bir olaydan dolayı Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler M.A. ve M.M, adliyeye sevk edildi.
Para destesinin arasına 1 dolar koyarak dolandırmışlar - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:54 Kaynak: AA
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