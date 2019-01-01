Son Dakika Haberleri: Para Dolu Çantayı Sahibine Teslim Etti

Para Dolu Çantayı Sahibine Teslim Etti

46 dakika önce

Adıyaman'da, bir esnaf yolda bulduğu para dolusu çantayı sahibine teslim etti.

Para Dolu Çantayı Sahibine Teslim Etti, System.String[]
Adıyaman'da, bir esnaf yolda bulduğu para dolusu çantayı sahibine teslim etti.

Adıyaman'da esnaflık yapan Mehmet Cengiz, Atatürk Bulvarı DSİ Kavşağı'nda yolda bir çanta buldu. Bulduğu çantanın içerisinde ne olduğunu merak eden Mehmet Cengiz, çantayı açtığında 30 bin Türk Lirası, 2 bin dolar para ve kredi kartlarıyla karşılaştı. Bir süre etrafı kontrol eden Mehmet Cengiz, çanta sahibine ulaşamayınca çantayı kendi iş yerine götürdü. İş yerine çantayı götüren Mehmet Cengiz, burada polis ekiplerini arayarak durumu anlattı. Kısa sürede Mehmet Cengiz'in iş yerine gelen polis ekipleri çanta sahibi olan Aşkın Polat'ı bularak çantasının bulunduğunu söyledi. Cengiz'in iş yerine gelerek çantasını teslim alan Aşkın Polat, çantasının bulunmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek, insanlık örneği gösteren Mehmet Cengiz'e teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:32 Kaynak: İHA

Mehmet Cengiz, Adıyaman, Güncel
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