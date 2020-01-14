Para dolu cüzdanı polise teslim eden temizlik personeline teşekkür belgesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Para dolu cüzdanı polise teslim eden temizlik personeline teşekkür belgesi - Son Dakika

Para dolu cüzdanı polise teslim eden temizlik personeline teşekkür belgesi

6 saat önce

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, görevi sırasında yerde bulduğu para dolu cüzdanın sahibine ulaştırılmasını sağlayan temizlik personeline teşekkür belgesi verdi.

Para dolu cüzdanı polise teslim eden temizlik personeline teşekkür belgesi, System.String[]

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, görevi sırasında yerde bulduğu para dolu cüzdanın sahibine ulaştırılmasını sağlayan temizlik personeline teşekkür belgesi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mustafa İduğ, Çamdibi 5456 Sokak'ta çalışırken yerde bulduğu ve içinde bin 65 lira nakit para ile kredi kartı olan cüzdanı polise teslim eden temizlik personeli Zafer Yavaş'ı makamında ağırladı.

Yavaş'ın herkese örnek olduğunu kaydeden İduğ, "Belediyemizde böyle dürüst çalışanlarımızın olması bizim için onur verici. Ülkemizin senin gibi alın teri ile para kazanan insanlara ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde 8 yıldır süpürgeci olarak çalıştığını belirten Zafer Yavaş ise doğru olanı yaptığını vurguladı.

Mustafa İduğ, ziyaret sırasında Zafer Yavaş'a teşekkür belgesi verdi, ayrıca çocukları için de oyuncak ve eğitim seti hediye etti.

Mustafa İduğ, Çamdibi, Bornova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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