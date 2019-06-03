Son Dakika Haberleri: Para dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı
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Para dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de Azerbaycan uyruklu Elshan İbrahimov, para dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı.

Para dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de Azerbaycan uyruklu Elshan İbrahimov, para dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı. Jandarma tarafından çöpte bulunan para dolu poşet sahibine teslim edildi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde oturan Azerbaycan uyruklu Elshan İbrahimov, ağabeyi Vugar İbrahimov'a ait olduğu belirtilen 7 bin 401 dolar, bin 800 euro ve 10 Azeri manatı bulunan poşeti yanlışlıkla çöpe attı. Çöpler belediye ekiplerince toplanarak tesise götürüldü. Kısa süre sonra paraları çöpe attığını fark eden Elshan İbrahimov hemen jandarmaya başvurdu. Ekipler Eskişehir- Seyitgazi karayolu üzerindeki geri dönüşüm tesisine giderek arama yaptı. Çöpte bulunan para dolu poşet sahibine teslim edildi.


- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:24 Kaynak: DHA
Tepebaşı, Jandarma, Eskişehir, Azerbaycan, Güncel
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