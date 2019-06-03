Para dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı
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ESKİŞEHİR'de Azerbaycan uyruklu Elshan İbrahimov, para dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:24 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de Azerbaycan
uyruklu Elshan İbrahimov, para dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı. Jandarma
tarafından çöpte bulunan para dolu poşet sahibine teslim edildi. Tepebaşı
ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde oturan Azerbaycan uyruklu Elshan İbrahimov, ağabeyi Vugar İbrahimov'a ait olduğu belirtilen 7 bin 401 dolar, bin 800 euro ve 10 Azeri manatı bulunan poşeti yanlışlıkla çöpe attı. Çöpler belediye ekiplerince toplanarak tesise götürüldü. Kısa süre sonra paraları çöpe attığını fark eden Elshan İbrahimov hemen jandarmaya başvurdu. Ekipler Eskişehir- Seyitgazi
karayolu üzerindeki geri dönüşüm tesisine giderek arama yaptı. Çöpte bulunan para dolu poşet sahibine teslim edildi.
- Eskişehir
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