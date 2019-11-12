Para eden ürüne yüklenen çiftçinin malı elinde kalabilir

Şahin: "Bir ürün para yaptı diye herkes ona yüklenmesin"

Bafra Sebze Hali Dernek Başkanı Şahin:

"Köylümüz alışmış ne para yapıyor onu ekiyorlar, öbür sene zaten satılmıyor"

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bölgenin en büyük kışlık ve yazlık sebze üreticisi olan Bafra Sebze Hali Dernek Başkanı Murat Şahin, köylünün para eden ürüne yüklendiğini, bir sonraki sene ise ürünün elde kaldığını söyledi.

2 bin dönüm yazlık, 2 dönüm de kışlık sebze ekimi gerçekleştirerek bölgenin en büyük sebze üretimini yapan Şahin, üreticilerin bir şey para yaptı diye ona yüklenmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Şahin, "Kışlık kırmızı karnabahar, kırmızılahana, beyaz lahana, brokoli bu sene pırasa işine de girdik. Bölgede bir ilki gerçekleştirdik, örnek oluruz diyorum. 7 bin şubeli ulusal bir marketle geçtiğimiz mayıs ayında bir sözleşme yaptık. Bu 2 bin dönümün yaklaşık bin dönümüne sözleşme imzaladığımız markete fiyatı sabit verilecek. Pırasa sözleşmemiz de var. Onun için de 150 dönümüne marketin ihtiyacını karşılamak için pırasa ektik. Geçen yıl fahiş bir fiyata çıktı iklim şartlarından dolayı. Geçen yıl para yaptığı için herkes yüklendi. Bizim ovamızdaki fazlalık önemli değil ama Türkiye genelinde yaklaşık 2-3 katı ekim oldu. Şimdi de para etmiyor" diye konuştu.



"Köylümüz alışmış ne para yapıyor onu ekiyor"

Şahin şunları söyledi: "Köylümüz alışmış ne para yapıyor onu ekiyor. Öbür sene zaten satılmıyor. Ben sözleşme yaptığım için ülkenin enflasyonuna da faydalı bir proje. Biz üreticiyiz o market bizden alıyor, tarladan marketin perakende satış reyonuna gidiyor arada kimse yok. Bizde üretimin üzerine makul bir fiyat koyduk, şu anda da sevkiyatlarımıza başladık. Ülkemizin enflasyonuna da örnek olacak çünkü fiyat sabit. Bu projenin daha büyüğünü önümüzdeki yıl yapacağız. Bizim üretimimiz de yetmeyecek, müstahsiller ve köylülerimizle de sözleşmeli ekim yapmayı düşünüyoruz. Planlı bir ekim. Bir şey para yaptı diye herkes ona yüklenmesin. Riski dağıtmamız gerekiyor. Özellikle küçük çiftçiye sesleniyorum. Fideyi de kendi yetiştirecek tasarruf edecek. Gübresini ilacını peşin alacak ondan tasarruf edecek. Yüzde 20'ye kanaat getirecek, artık bu iş böyle yürüyecek."