Son Dakika Haberleri: Para Gibi Gösterdiği Gazete Parçalarıyla Altın Çaldı

Para Gibi Gösterdiği Gazete Parçalarıyla Altın Çaldı

10 saat önce

Kayseri'de para gibi gösterdiği zarfın içindeki gazete parçalarıyla kuyumcudan 40 bin liralık altın çalan üniversite öğrencisi zanlı gözaltına alındı.

Para Gibi Gösterdiği Gazete Parçalarıyla Altın Çaldı, System.String[]
Kayseri'de para gibi gösterdiği zarfın içindeki gazete parçalarıyla kuyumcudan 40 bin liralık altın çalan üniversite öğrencisi zanlı gözaltına alındı.

Üniversite öğrencisi H.Ş. (20) Melikgazi ilçesi Nazmi Toker Caddesi'ndeki Gazioğlu Çarşısı'nda bulunan Duran Cengiz'e (55) ait kuyumcuya girerek, bilezik almak istediğini söyledi.

H.Ş, 40 bin liralık bilezik karşılığında içinde para olduğunu ileri sürdüğü zarfı Cengiz'e uzattı.

Cengiz'in, zarftaki gazete parçalarını gördüğünü anlayan H.Ş, elindeki altınla kaçmak isterken, durumu fark eden çevredeki esnaf tarafından yakalandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, H.Ş'ye tepki gösterenleri sakinleştirdi.

Şüpheli, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:54 Kaynak: AA

Melikgazi, Kayseri, Güncel
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