Para göndermede FAST uygulaması 18 Aralık'ta kullanılmaya başlanacak - Son Dakika

Para göndermede FAST uygulaması 18 Aralık'ta kullanılmaya başlanacak

08.12.2020 00:58
Para göndermede FAST uygulaması 18 Aralık'ta kullanılmaya başlanacak, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından EFT işlemlerinde kolaylık sağlayacak Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) uygulaması 18 Aralık'tan itibaren kullanılmaya başlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından EFT işlemlerinde kolaylık sağlayacak Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) uygulaması 18 Aralık'tan itibaren kullanılmaya başlanacak. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Kayseri Şube Başkanı Ali Yedikaya, "Uygulama dijital Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından iş insanlarının da çok işine yarayacak" dedi.

Sistemle birlikte ödemelerin daha kolay şekilde gerçekleşeceğini söyleyen Ali Yedikaya, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamlamıştır. Bu sistemin ismi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile kişilerin farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceklerdir. FAST Sisteminin, 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren 11 banka ile pilot uygulama olarak hizmete başlanılması ve kademeli bir şekilde kişilerin kullanımına açılması planlanmaktadır. Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir. FAST Sistemi ile birlikte, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kişilerin kullanımına sunulacaktır. Böylece, TCMB'nin Ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını, yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adımı tamamlanmış olacaktır" dedi.

Uygulamaya geçilmesi halinde zaman kaybı olmadan 24 saat ödeme yapılabileceğini belirten Yedikaya, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu sistem ile birlikte, para transferlerindeki havale, EFT ayrımı da ortadan kalkacaktır. İban numarası olmadan, anında zaman kaybı olmadan 24 saat ödeme yapılabilecektir. Pilot dönemde para transferlerinde 1.000-TL limit olacaktır. İleriki dönemde hem limit hem de banka sayısı artacaktır. Sistemde kişiler cep telefonu, TC kimlik numarası, pasaport numarası ya da e-mail bilgilerini banka iban numarası ile bir defaya mahsus eşleştiriliyor. Ödemeler alanındaki temel altyapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacaktır. Uygulamanın finans sektörüne, vatandaşlarımıza, meslektaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim." - KAYSERİ

Ekonomi, Kayseri, Aralık, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Para göndermede FAST uygulaması 18 Aralık'ta kullanılmaya başlanacak - Son Dakika Ekonomi


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