Para Halter Dünya Kupası - Son Dakika

Para Halter Dünya Kupası

20.05.2021 22:46
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan Para Halter Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 3. kez altın madalya almayı planladığını söyledi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan Para Halter Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 3. kez altın madalya almayı planladığını söyledi.

Organizasyonun ilk gününde kadınlar 50 kiloda 108 kiloluk kaldırışıyla altın madalya alan Nazmiye Muratlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok kolay bir şekilde birinciliği elde ettiğini kaydederek, organizasyonun Kovid-19 salgın nedeni ile ertelenen ve bu yıl düzenlenecek olan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan niteliği taşıdığını ifade etti.

Daha önce iki kez olimpiyat şampiyonu olan Nazmiye Muratlı, 3. kez olimpiyat şampiyonu olmayı hedeflediği ve Türkiye'ye bir daha altın madalya daha kazandırmak istediğini belirterek, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda inşallah 3. altın madalyayı almayı planlıyorum." dedi.

Organizasyonda 55 kiloda 121 kilo kaldırışıyla büyüklerde 2. ve gençlerde birinci olan Besra Duman ise 2 madalya kazanmaktan son derece memnun kaldığını ifade ederek, "Büyüklerde 2. oldum, gençlerde birinci oldum. Türkiye'ye 2 madalyayla dönüyorum." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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